Manchester United et Tottenham à la lutte pour une révélation de Premier League

Manchester United et Tottenham ont globalement vécu les mêmes saisons. Calamiteux en Premier League, les deux cadors ont vibré au gré d’un parcours glorieux en Ligue Europa. Pour autant, la finale remportée par les Spurs en Ligue Europa apporte beaucoup plus de visibilité pour les Londoniens l’an prochain. Alors qu’il va disputer la Ligue des Champions sans Ange Postecoglou, démis de ses fonctions, le club de la capitale va avoir plus d’arguments pour attirer de nouveaux joueurs.

Toujours attractif malgré des saisons compliquées, Manchester United compte également se montrer actif cet été. Désireux de se renforcer en attaque, le club mancunien a recruté Matheus Cunha et ne compte pas s’arrêter là. Selon les informations de Sky Sports, Manchester United souhaite attirer Antoine Semenyo. Problème, l’attaquant de Bournemouth, auteur de 11 buts en Premier League en 2024-2025, est aussi pisté par Tottenham. Un club qui aurait l’avantage aux yeux du buteur de 25 ans, désireux de jouer la Ligue des Champions l’an prochain.