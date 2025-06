Manchester United dévoile son nouveau maillot domicile 2025/26

C’est officiel, Adidas et Manchester United lèvent le voile sur le nouveau maillot domicile pour la saison 2025/26. Un design à la fois classique et audacieux, qui puise son inspiration au cœur d’Old Trafford, surnommé le "Theatre of Dreams » (Théâtre des rêves, ndlr). Ce surnom emblématique est d’ailleurs subtilement rappelé à l’arrière du col en V du maillot. Les manches, décorées de motifs abstraits de différentes teintes de rouge, évoquent la pelouse, les tribunes et le tunnel du mythique stade mancunien, conférant à l’ensemble une dimension à la fois symbolique et esthétique. Le col et les bordures de manches, noirs et blancs, viennent structurer le design, tandis que les logos d’Adidas et du sponsor se détachent en blanc sur le rouge dominant.

Décliné en deux versions, authentique et celle supporter, le nouveau maillot des Red Devils intègre les dernières technologies de performance développées par Adidas. La version portée par les joueurs favorise une meilleure circulation de l’air pour les aider à rester au frais sous la pression, tandis que la version supporter utilise la technologie AEROREADY, garantissant confort et absorption de l’humidité. Le maillot est dès à présent disponible dans les boutiques officielles du club, chez Adidas, ainsi que sur adidas.fr.