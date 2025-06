Hansi Flick a contacté Nico Williams

Le FC Barcelone fait un grand pas pour Nico Williams. Depuis le sacre en Ligue des Nations, l’ailier de l’Athletic Bilbao est à nouveau annoncé partant de son club formateur pour rejoindre la Catalogne. Le Bayern Munich et la Premier League le sollicitent, mais l’agent du joueur avait rendez-vous avec Deco dans la capitale catalane. Les deux hommes se sont rencontrés dans un hôtel pour négocier.

Et depuis, les choses s’accélèrent. L’ailier de 22 ans a été aperçu dans une story Instagram de Lamine Yamal, où on le voit célébrer un but en sélection avec son coéquipier et ami. Et selon Jijantes, Hansi Flick aurait déjà expliqué à Nico Williams le projet sportif du Barça lors d’un appel téléphonique. Flick apprécie beaucoup Nico Williams, qui a fixé son prix au Barça, et verrait d’un bon œil son arrivée. Une avancée clé dans ce dossier couteux, car Barcelone devra débourser pas moins de 58 M€ pour se l’offrir.