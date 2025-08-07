Menu Rechercher
PSG : le discours fort de Nasser Al-Khelaïfi

Par Dahbia Hattabi
Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG @Maxppp

Ce jeudi, le PSG fait l’actualité, entre les nominations pour les divers trophées du Ballon d’Or 2025 et l’arrivée imminente de Lucas Chevalier pour 40 M€, hors bonus. Malgré l’agitation, Nasser Al-Khelaïfi a trouvé le temps d’aller voir ses joueurs et le staff avant le début de cette nouvelle saison. Le président a envoyé un message fort selon Le Parisien.

Après avoir souhaité la bienvenue à Renato Marin et félicité tout le monde pour cette « saison fantastique », marquée par le sacre en Ligue des Champions, il a ajouté : «ce n’est qu’un début. Il faut marquer l’histoire sur la durée. Le collectif est au-dessus de tout. Je vous demande de rester solidaires, collectif avec un jeu porté vers l’offensive.» RMC Sport a partagé une autre partie de son discours. «On sera attendu. Toutes les équipes vont vouloir nous battre parce qu’on est champion d’Europe. Il faudra avoir pour objectif de tout gagner.» Un objectif qui est aussi celui de Luis Enrique. «On sera plus forts cette année. Et ça commence la semaine prochaine». NAK espère que les messages ont bien été reçus par ses troupes, qui vont affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe.

