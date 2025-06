Brésil : les premiers pas hallucinants d’Alexsandro avec Carlo Ancelotti !

Cette saison, le LOSC a réalisé une belle saison. Outre une cinquième place tant frustrante que douloureuse à aller chercher en raison de nombreuses blessures, les Dogues ont été particulièrement brillants sur la scène européenne. S’offrant le scalp de nombreuses écuries prestigieuses (Atlético de Madrid, Real Madrid), Lille s’est frayé un chemin jusqu’aux huitièmes de finale. Face au Borussia Dortmund, les Lillois ont fait face à l’expérience du cador allemand qui a sécurisé sa qualification lors du match retour au stade Pierre-Mauroy. Un parcours européen qui n’aurait pas été possible sans la grande solidité défensive des Lillois.

Pouvant compter sur un Lucas Chevalier brillant aux cages, les hommes de Bruno Genesio ont également pu s’appuyer sur une charnière Alexsandro-Diakité. Et même si le Français a été couvert de louanges à juste titre, le Brésilien mérite aussi d’être salué pour sa très belle saison. Complet, le roc de 25 ans a été récompensé lors du rassemblement de juin avec le Brésil. Jamais appelé par le passé, l’ancien de Flamengo a été convoqué pour la première fois par Carlo Ancelotti. Visiblement impressionné par les qualités affichées par le défenseur central lors du match entre le LOSC et le Real Madrid en début de saison, Ancelotti a même décidé de l’aligner comme titulaire pour les deux matches de la Seleção en juin.

Alexsandro a impressionné toute la planète football

Un choix qui s’est rapidement avéré être judicieux. En effet, propulsé, le défenseur de 25 ans n’a pas raté ses débuts avec la Seleção. Attendu avec la baisse de qualité du vivier défensif du Brésil, chaque nouveau défenseur central a une place à prendre aux côtés de Marquinhos. Et force est de constater que le Lillois a marqué énormément de points lors de ces deux rencontres. Alors que le Brésil n’a encaissé aucun but face à l’Équateur (0-0) et le Paraguay (1-0), Alexsandro a montré qu’il avait toutes les qualités pour s’imposer au sein de la charnière centrale du Brésil. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues dans le monde du football. Ce vendredi, AS a estimé que Carlo Ancelotti avait trouvé un nouveau trésor en la personne d’Alexsandro.

De son côté, le Nordiste était aux anges après ce premier rassemblement très convaincant : «je viens de vivre une semaine magique, a réagi le joueur. C’est très beau, je suis trop heureux de l’opportunité que Monsieur Ancelotti m’a donnée. Je vais continuer à bosser encore et encore pour revenir une deuxième, une troisième, une quatrième fois…Quand je suis rentré sur le terrain, j’ai pensé très fort à mon équipe, à mon président (Olivier Létang), à mes coéquipiers… C’est pour eux que j’ai joué ce soir. Ça dépend du président Létang. Il faut que tu lui demandes. Moi je suis tranquille, je ne suis pas pressé de partir. C’est lui qui va décider de mon futur.» Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club nordiste, le joueur de 25 ans voit pour autant sa cote grimper en flèche et pourrait désormais être sur le radar de plusieurs grosses écuries dans ce mercato estival qui s’annonce long.