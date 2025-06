Man Utd : André Onana est flou sur son avenir

Cette saison, André Onana (29 ans) a été plus que jamais au centre des critiques à Manchester United. Il faut dire que le portier camerounais avait tendu le bâton pour se faire battre, lui qui avait notamment fait une sortie médiatique polémique avant d’affronter l’OL en Ligue Europa. Dans la foulée, les rumeurs sur son avenir chez les Red Devils ont été de plus en plus nombreuses.

Il y a quelques jours d’ailleurs, le nom d’Emiliano Martinez (Aston Villa) a été cité pour le remplacer. Ce vendredi, Onana, qui a participé à un évènement à Ouagadougou a été invité à s’exprimer sur son avenir. Et on peut dire que le gardien sous contrat jusqu’en 2028 à MU a entretenu le mystère. Ses propos sont relayés par Afrik-Foot. « Si je vais partir ? Je ne sais pas, on verra bien ! » Affaire à suivre…