CdM des clubs : le discours fort de Nasser al-Khelaïfi

A quelques heures du grand début de la Coupe du monde des clubs, Nasser al-Khelaïfi, président de l’Association européenne des clubs (ECA) et du PSG, a tenu un discours fort, lors d’une réunion à Miami en amont de la Coupe du Monde des Clubs. Étaient présents les présidents de la FIFA, Gianni Infantino, et de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, le directeur du développement mondial du football de la FIFA, Arsène Wenger, ainsi que des représentants des confédérations et des onze clubs membres de l’ECA qui participeront au tournoi, dont l’Inter et la Juventus :

La suite après cette publicité

«La Coupe du Monde des Clubs deviendra une compétition historique et offrira des bénéfices tangibles à tous les clubs, avec une prévision de 250 millions de dollars de solidarité pour les clubs non participants. Nous sommes des partenaires de longue date de la FIFA et, ensemble, nous nous engageons à poursuivre une stratégie qui soutiendra la croissance globale du football au niveau des clubs masculins et féminins. L’Eca a soutenu ce tournoi depuis le début et nous souhaitons beaucoup de succès dans l’organisation de la première édition ici aux États-Unis. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de nos clubs participants pour contribuer au succès du tournoi et faire en sorte que les engagements solidaires intégrés profitent aux clubs à travers l’Europe et le monde entier»

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.