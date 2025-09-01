Toulouse annonce une 5e recrue

Le Toulouse Football Club continue de faire ses emplettes sur ce marché estival avec l’arrivée d’une 5e recrue. «Ce lundi 1er septembre, le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer à ses supporters la signature de l’attaquant Emersonn Correia», précise le communiqué des Violets. Originaire du Brésil, Emersonn est un jeune avant-centre prometteur de 21 ans.

«Emersonn est un attaquant prometteur qui va apporter une nouvelle dimension à notre jeu offensif. Athlétique et doté d’une belle technique, nous avons hâte de le voir progresser au TFC», a indiqué Viktor Bezhani, directeur sportif. «Je suis vraiment très heureux d’être ici, dans ce club et dans cette ville. Quand j’étais enfant, j’avais déjà pour ambition de signer dans un club comme celui-ci et de jouer en France. Au Brésil, quand j’étais tout petit, je regardais les matchs du PSG et de l’AS Monaco à la télé, la Ligue 1 était un des championnats que je suivais le plus. Me dire qu’aujourd’hui je vais pouvoir évoluer en France et affronter ces équipes est un rêve qui se réalise», a de son côté ajouté le principal concerné.