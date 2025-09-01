Menu Rechercher
Wolverhampton lâche plus de 25M€ pour Tolu Arokodare

Par Josué Cassé
1 min.
Tolu Arokodare avec Genk. @Maxppp

C’est officiel. L’ex-Amiénois Tolu Arokodare rejoint la Premier League contre 26 millions d’euros. Le Nigérien de 24 ans s’est engagé pour 4 ans avec Wolverhampton.

Wolves
From Golden Boot to gold and black 🐺

Welcome to the pack, Tolu Arokodare 🤝
«Après deux ans passés au sein de ce club et auprès de supporters incroyables, il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier chacun de mes coéquipiers, entraîneurs et supporters qui m’ont accompagné tout au long de cette aventure et m’ont aidé pendant mon séjour ici. La ville de Genk m’a toujours réservé un accueil chaleureux et restera à jamais gravée dans ma mémoire pour les moments privilégiés que j’ai passés avec vous tous. Je pars fier d’avoir porté ce maillot et je souhaite au club tout le succès possible pour l’avenir. Merci pour chaque moment passé en bleu», a indiqué le principal concerné sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
