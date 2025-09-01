Menu Rechercher
Junior Mwanga rejoint le FC Nantes

Par Aurélien Macedo
Junior Mwanga (Strasbourg) @Maxppp

Formé à Bordeaux et utilisé par Strasbourg à 4 reprises en ce début de saison, le milieu défensif Junior Mwanga change d’air. Le joueur polyvalent de 22 ans qui peut aussi jouer en défense vient de rejoindre Nantes dans le cadre d’un prêt.

FC Nantes
Junior Mwanga est là 📇

Bienvenue à Nantes, Junior 🏡

#OnEstNantes
«Le FC Nantes est heureux d’avoir trouvé un accord avec le RC Strasbourg et Junior Mwanga pour le prêt du jeune joueur polyvalent pour la saison 2025-2026», peut-on lire dans un communiqué des Canaris. L’an dernier, il avait été prêté au Havre.

