Junior Mwanga rejoint le FC Nantes

Formé à Bordeaux et utilisé par Strasbourg à 4 reprises en ce début de saison, le milieu défensif Junior Mwanga change d’air. Le joueur polyvalent de 22 ans qui peut aussi jouer en défense vient de rejoindre Nantes dans le cadre d’un prêt.

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes est heureux d’avoir trouvé un accord avec le RC Strasbourg et Junior Mwanga pour le prêt du jeune joueur polyvalent pour la saison 2025-2026», peut-on lire dans un communiqué des Canaris. L’an dernier, il avait été prêté au Havre.