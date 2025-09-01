Dilane Bakwa quitte Strasbourg et rejoint Nottingham Forest !

Dilane Bakwa n’est plus un joueur du Racing Club de Strasbourg. Arrivé en provenance de Bordeaux contre 10 millions d’euros à l’été 2023, le joueur de 23 ans s’est rapidement imposé comme un élément indiscutable dans le onze strasbourgeois. La saison passée, ses bonnes performances ont contribué à la surprenante 7e place de la formation de Liam Rosenior, qualificative pour les barrages de League Europa Conference.

Sous contrat jusqu’en 2027, Bakwa bénéficiait d’un bon de sortie de la part de sa direction. De quoi attirer l’attention de Côme, mais aussi de Nottingham Forest, désireux de pallier le départ d’Anthony Elanga, parti à Newcastle. Et si le club italien avait trouvé un accord avec le joueur dans un premier temps, ce dernier espérait rejoindre une équipe qui joue en Coupe d’Europe cette saison.

Direction la Premier League pour Bakwa

BlueCo, propriétaire de Strasbourg, s’est également montré dur en affaires. Au cours de l’été, Nottingham Forest a envoyé trois offres pour attirer l’enfant de Créteil (Val-de-Marne) : une à 28 millions d’euros, une à 31 et une nouvelle à 35, bonus inclus, envoyée la semaine dernière aux Alsaciens. Toutes refusées. Pas de quoi décourager le club d’Evangelos Marinakis, qui a, après avoir proposé 40 millions d’euros, fini par convaincre Strasbourg de lâcher Bakwa.

«Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature de Dilane Bakwa, en provenance de Strasbourg, qui a signé un contrat de cinq ans. Attaquant gaucher évoluant principalement sur le flanc droit, Bakwa a contribué à plus de dix buts lors de chacune des saisons complètes qu’il a disputées dans le championnat français senior», peut-on lire dans un communiqué du club anglais.

Après Bordeaux et Strasbourg, Dilane Bakwa quitte donc la France pour découvrir l’Angleterre et les joutes de la Premier League avec Nottingham Forest. L’ailier droit s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les résidents du City Ground et avec lesquels il découvrira aussi l’Europa League.