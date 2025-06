CdM des Clubs : Diego Simeone la joue modeste avant d’affronter Paris

Après s’être affrontés dans la capitale française en novembre dernier lors des play-off de la Ligue des Champions, le PSG et l’Atletico de Madrid s’apprêtent à se retrouver. Cette fois-ci, c’est de l’autre côté de l’Atlantique que les deux ogres s’affronteront, à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs. Forcément, le résultat de la dernière confrontation entre les deux équipes est dans toutes les têtes : les Madrilènes s’étaient imposés 2-1 au Parc des Princes, grâce à un but d’Angel Correa au bout du temps additionnel. Et à moins de 24 heures de ce qui ressemble à une revanche, Diego Simeone n’a pas bombé le torse.

Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien argentin s’est remémoré la rencontre. Et alors que Paris avait outrageusement dominé les quatre-vingt dix minutes malgré le score, El Cholo a reconnu la supériorité dont avaient fait preuve les parisiens lors de cette rencontre : « ils (les Parisiens) méritaient de gagner ce match. Ils avaient mieux joué et se sont procuré de nombreuses occasions de but. Nous avons été décisifs et avons fait un énorme effort collectif. Aucune des deux équipes n’a beaucoup changé depuis ce jour-là. Ils continueront sur cette lancée, avec de jeunes joueurs au milieu de terrain, très bons offensivement, et un entraîneur qui a très bien travaillé partout où il est passé, insufflant une forte conviction à ses joueurs. Nous savons, seuls, où nous devons mener le match pour être plus à l’aise et essayer de le faire. » Des propos assez similaires à ceux d’Antoine Griezmann, qui a lui aussi évoqué la partie jouée l’année passée.

