Euro Espoirs : la France renverse la Géorgie au terme d’un match fou

Dos au mur après un match nul contre le Portugal (0-0), les Bleuets de Gérald Baticle devaient impérativement hausser leur niveau ce samedi face à une Géorgie en pleine confiance, victorieuse de la Pologne dans les dernières secondes (2-1). Dans un contexte marqué par les blessures, les absences liées aux A ou aux refus de libération des clubs, le sélectionneur opérait deux changements dans son 4-3-3 : Lucien Agoumé, de retour de blessure, remplaçait Andy Diouf au milieu, et Félix Lemaréchal prenait la place de Matthis Abline, avec Mathys Tel recentré en pointe. Une victoire permettrait à cette équipe de France Espoirs remaniée de se rapprocher nettement des quarts de finale de l’Euro. Tout autre résultat qu’une victoire compliquerait sérieusement leur parcours dans le tournoi.

Les Bleuets ont immédiatement mis la pression. À la 2e minute, Mathys Tel a tenté de prendre la profondeur, mais un défenseur géorgien l’a stoppé et a concédé un corner, première alerte pour le gardien adverse. À la 8e, Wilson Odobert s’est infiltré dans la surface après une course tranchante, mais sa frappe à bout portant a été déviée in extremis par un défenseur. Après une légère réaction géorgienne, les Français ont repris l’initiative. À la 22e minute, Mathys Tel s’est chargé d’un coup franc aux abords de la surface et a visé le côté droit du but, mais Luka Kharatishvili a réalisé une superbe parade pour maintenir les siens à flot. À la 25e minute, Lucien Agoumé s’est élevé sur corner et a placé une tête puissante vers le centre du but, mais le gardien géorgien s’est interposé avec autorité. Quelques minutes plus tard (31e), Gizo Mamageishvili s’est retrouvé en bonne position dans la surface après un centre tendu, mais sa frappe a été contrée par un défenseur tricolore, bien placé sur la trajectoire. La pression française a fini cependant par payer : sur penalty, Mathys Tel est resté calme et a placé le ballon plein centre, trompant Luka Kharatishvili (35e, 1-0).

La Géorgie répond, mais la France renverse totalement le match

Au retour des vestiaires, les hommes de Gérald Baticle ont maintenu leur emprise offensive. Mathys Tel a été parfaitement servi dans la surface et a enchaîné avec une frappe sèche, déviée in extremis par un défenseur géorgien bien placé (51e). Dans la continuité, Johann Lepenant a armé une tentative lointaine, puissante et cadrée, mais Luka Kharatishvili s’est interposé avec autorité pour préserver les siens (52e). Les Bleuets ont intensifié leur pressing pour creuser l’écart. Wilson Odobert s’est infiltré dans la défense géorgienne et a déclenché une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface. Sa tentative, bien cadrée, a pris la direction du centre du but, mais Luka Kharatishvili a réalisé un arrêt réflexe spectaculaire (65e). Malgré les nombreuses tentatives des Bleuets, ce sont bien les Géorgiens qui ont égalisé en deuxième mi-temps. Vasilios Gordeziani a transmis le ballon à Giorgi Abuashvili, qui a décoché une frappe précise à bout portant dans le coin droit du but (1-1, 77e). Matthis Abline, qui avait eu l’occasion de doubler la mise pour les Bleuets quelques secondes plus tôt, devait maintenant se mordre les doigts. Surpris par l’égalisation de la Géorgie, les Français allaient concéder un terrible revers.

Surpris par l’égalisation géorgienne, les Français vont concéder un second but. Azonov a parfaitement repris de la tête, à bout portant sous la barre, un ballon lobé transmis par Irakli Azarovi, battant ainsi facilement le gardien (86e, 1-2). Tout a basculé dans les derniers instants du match. Johan Lepenant a égalisé (90e, 2-2), avant que Quentin Merlin, le Marseillais, serve rapidement Thierno Barry dans la surface, qui place une frappe précise au centre du but. Les Bleuets semblaient sauvés, mais ce but a finalement été refusé pour hors-jeu après intervention de l’assistance vidéo. Thierno Barry a finalement offert la victoire aux Bleuets à la 90e+12 (3-2), concluant un match complètement fou. Après un nul inaugural contre le Portugal (0-0), les Bleuets ont cette fois réussi à renverser la Géorgie. Au classement du groupe, la France se retrouve donc deuxième avec 4 points, juste derrière le Portugal, également à 4 points. La Géorgie, troisième avec 3 unités, devra impérativement rebondir pour poursuivre son parcours dans le tournoi.