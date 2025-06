PSG : Vitinha déglingue le calendrier surchargé des clubs

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Ligue des Nations, après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, Vitinha peut ajouter un sixième trophée dans son armoire rien que cette saison avec la Coupe du monde des clubs. Pourtant, au moment d’évoquer le coup d’envoi de cette compétition, l’amas de trophée n’était pas la première chose à la bouche d’un milieu portugais fatigué.

«On est heureux de ce qu’on a fait, gagner une Ligue des champions est indescriptible, souffle le Portugais. Mais ça ne s’arrête pas là. Après il y a eu la Ligue des nations, maintenant on a la Coupe du monde des clubs. C’est non-stop. C’est difficile après une telle saison, après de nombreux matches, après des voyages, en sélection et en club, pour nous comme pour les autres clubs. On essaie de combattre la fatigue. On essaie de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition, d’être dans un autre pays, ici aux États-Unis», a souligné Vitinha, pointant du doigt la surenchère dans le nombre de matches joués dans la saison.

