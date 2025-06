PSG : Ousmane Dembélé révèle ses moment marquants

Champion d’Europe, le Paris Saint-Germain a enfin été au bout de son objectif, 14 ans après l’arrivée de QSI au sein du projet parisien. De quoi en émouvoir beaucoup à l’image du capitaine du PSG Marquinhos, arrivé au club au tout début du projet. Dans une interview à France Football, Ousmane Dembélé a avoué avoir été ému par les images de son capitaine lors du coup de sifflet final après l’éclatante victoire contre l’Inter Milan.

«Il y en a deux qui m’ont marqué. Marquinhos et Presnel Kimpembe en pleurs. Après tant d’années de galère et de combats, comme on dit, ils ont enfin réussi à ramener la coupe aux grandes oreilles et c’est que du bonheur ! Cette émotion du capitaine, c’était beau à voir. Ensuite, la communion avec le public au coup de sifflet final, c’était exceptionnel. Ce sont des images gravées à jamais. Vu la saison qu’on fait, on le mérite. Le club, le président (Nasser al-Khelaïfi), qui a énormément travaillé pendant des années, et les supporters aussi le méritent», a raconté l’attaquant des Bleus.