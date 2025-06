Reims : le mea-culpa de Jean-Pierre Caillot

Saison cauchemar pour le Stade de Reims. En Ligue 1 depuis sept ans, le club rémois a connu un destin tragique lors de cette cuvée 2024-2025. 16e et barragistes, les joueurs dirigés par Samba Diawara, qui avait succédé Luka Elsner, remercié en février, se sont inclinés face à Metz (1-1, 1-3), les condamnant à la Ligue 2 : un véritable fiasco au vu de la progression constante des pensionnaires du stade Auguste Delaune lors des derniers exercices. Après cette année catastrophique, Jean-Pierre Caillot a décidé de prendre la parole.

Le président des rouges et blancs a accordé un entretien aux médias du club. Et celui qui est le boss rémois depuis mai 2004 a tenu à assumer les mauvais résultats, les regrettant pour les fans : « si j’accepte de faire cet exercice, c’est aussi parce que parmi les déceptions de la saison, j’en ai eu une qui est énorme. C’est tout ce public qui est venu à Delaune. On n’avait jamais eu autant de public à Delaune et c’est une déception pour eux que l’équipe n’ait pas répondu présente, que la fébrilité qui a habité nos joueurs, notamment sur les derniers matchs, et qui a fait qu’on a fait des mauvaises prestations. Je le regrette tellement. Je suis tellement déçu pour eux. Je veux, et je leur dois aussi certains éclaircissements. Quand on est au tribunal, je jure de dire la vérité. Nous avons un club magnifique, nous allons tout faire pour relever le défi. Des challenges, on en a déjà relevés. J’ai déjà été deux fois en National. On donnera une image qui permettra de comprendre aux plus nombreux qu’il y a un vrai projet au Stade de Reims. Ce n’est pas parce que nous allons passer le moins de temps possible, j’espère, en Ligue 2, que ce projet s’arrête aujourd’hui. » Lors de son dernier passage en Ligue 2 après sa relégation en 2016, le Stade de Reims n’y était resté que deux saisons.