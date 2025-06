Le PSG connait enfin le prix à payer pour Illya Zabarnyi

Ce n’est un secret pour personne : le PSG a ciblé sa priorité au poste de défenseur central pour la saison prochaine et elle se nomme Illya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien de Bournemouth est l’une des sensations de la saison de Premier League. Du haut de ses 22 ans, le jeune défenseur central était dans le viseur de Luis Campos et Luis Enrique. La direction parisienne, après avoir réalisé un énorme coup en recrutant Pacho à Francfort l’été dernier, voulait récidiver en prenant un joueur encore méconnu du grand public et capable de rapidement éclore.

La suite après cette publicité

Cette année, son duo avec Dean Huijsen (qui a signé au Real Madrid) avait impressionné toute la Premier League. Et le PSG espérait donc bien rapidement le récupérer. Il y a quelques semaines, nous vous révélions que l’international ukrainien (47 sélections) plaisait fortement au board parisien. Et l’intérêt était réciproque puisque le joueur a rapidement fait part à sa direction son envie de quitter l’Angleterre pour rejoindre le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Il était donc déjà d’accord avec Paris et il fallait donc désormais faire le plus dur pour le club de la capitale : s’entendre avec Bournemouth.

Un deal autour de 60 millions

Depuis plusieurs semaines, les deux clubs discutent et forcément Bournemouth se montre gourmand. Après avoir perdu Huijsen pour plus de 60 millions, le club anglais souhaite, selon nos informations, avoir autour de 70 millions pour Zabarnyi. Une somme conséquente que le PSG essaye logiquement de faire diminuer depuis plusieurs jours. Et selon les indiscrétions du média Relevo, les deux camps se rapprochent jour après jour d’un accord pour ce deal. La tendance serait à un deal autour des 60 millions d’euros sans compter les bonus.

La suite après cette publicité

Le PSG est en passe de boucler un très joli coup en défense. Formé au Dynamo Kiev et après avoir connu sa première sélection en A contre la France (défaite 7-1 en 2020), Illya Zabarnyi est de plus en plus proche d’évoluer en Ligue 1. A 22 ans, et après deux années solides en Premier League, il correspond à la nouvelle stratégie sportive du club parisien qui prépare l’avenir et qui s’offre un joueur en devenir qui ne fera pas de mal dans la rotation.