Coupe du Monde des clubs : le PSG veut marquer l’histoire du football !

Moins d’un mois après avoir soulevé la première Ligue des champions de son histoire dans une finale âprement disputée face à l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain est de retour sous les projecteurs mondiaux. Ce retour sur les terrains se fait dans un contexte inédit : la Coupe du monde des clubs, version 2025, se tient pour la première fois sous un format élargi à 32 équipes, calqué sur celui d’une Coupe du monde de nations, et se déroule aux États-Unis, sur fond d’engouement croissant pour le football outre-Atlantique. Cette compétition, que la FIFA veut ériger en rendez-vous phare du calendrier international des clubs, offre au PSG l’occasion rêvée d’ajouter une ligne prestigieuse à une saison déjà historique. Vainqueurs en mai dernier de la Ligue 1, de la Coupe de France et surtout de la C1, les Parisiens abordent ce tournoi avec l’ambition affirmée de prolonger leur domination et d’asseoir définitivement leur statut sur la scène mondiale.

La suite après cette publicité

Pour leur entrée en lice, les hommes de Luis Enrique affrontent un adversaire redoutable : l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Un choc d’emblée entre deux puissances européennes, qui promet un combat tactique de haut niveau et un test grandeur nature pour une équipe parisienne encore portée par l’euphorie du printemps, mais consciente qu’un nouveau sommet s’annonce. Si le PSG semble avoir atteint une forme de maturité collective sous la houlette de l’entraîneur espagnol, cette nouvelle épreuve, en format tournoi condensé, exige une adaptation rapide et une capacité à maintenir l’intensité face à des adversaires variés. Luis Enrique, lors de la conférence de presse d’avant-match, a rappelé l’importance de ne pas se relâcher après le triomphe continental, soulignant la volonté du groupe de "tout gagner" et de continuer à "marquer l’histoire". Le défi est immense, la pression constante, mais le PSG version 2025 semble déterminé à repousser encore les limites de ce qui est possible.

La suite après cette publicité

Les objectifs sont clairs !

Écrire l’histoire, encore. Sacré champion d’Europe il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain revient au combat avec la Coupe du monde des clubs dans le viseur. Sur la scène mondiale, et face à l’Atlético pour débuter, le club de la capitale compte bien prolonger son rêve américain. : «on est heureux d’être ici. On va travailler. On connaît notre adversaire, qui est difficile à jouer. On sera prêts.», a expliqué Willian Pacho. Même son de cloche chez Achraf Hakimi : «Ca se passe très bien, il fait soleil. On a du temps pour profiter de la ville, ça fait du bien pour la tête. C’est bien pour prendre plus d’énergie. Je me sens bien, je pense que l’équipe aussi. On a bien préparé, on est prêt pour l’objectif: arriver en finale. Je suis heureux d’être champions d’Europe !». Joueurs, dirigeants, entraîneurs, la trêve internationale n’a pas semblé perturber le PSG de Luis Enrique.

«On est bien, c’est une nouvelle expérience, dans un nouveau pays. On profite des entraînements, du soleil. On est ici pour gagner, on ne vient pas ici pour les vacances et pour les promenades. C’est une grande compétition, on veut écrire l’histoire encore une fois», a lancé Vitinha. Luis Enrique reste prudent malgré les objectifs : «la vie continue et on doit penser à préparer la Coupe du monde. Les joueurs sont heureux. Il faut continuer et s’améliorer. Ce que j’ai vu pendant les entraînements est joli. C’est la fin de la saison, différent à ce qu’on est habitué. Mais l’ambition est là, la générosité des joueurs aussi. On veut continuer. L’Atlético on les connaît bien, ils ont beaucoup de qualités. C’est une nouvelle compétition. On veut avoir la possibilité de gagner le match.» Nouvelle page, même ambition. Champion d’Europe pour la première fois, le PSG aborde la Coupe du monde des clubs avec l’envie de continuer à briller. Aux États-Unis, face à l’Atlético pour débuter, les Parisiens veulent frapper fort et confirmer leur statut de géant.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.