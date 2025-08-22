Roberto De Zerbi veut que l’OM prenne exemple sur le PSG

Le choc du départ à venir de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot est encore dans toutes les mémoires. L’OM a l’occasion de retrouver un peu le sourire demain lors de la réception du Paris FC au Vélodrome, et de mettre fin à une semaine agitée avec un peu de baume au cœur en cas de victoire. Suite aux différents échanges d’amabilités par presses interposées, les Marseillais ne savent pas vraiment à quelle sauce ils seront mangés par leurs supporters. Seul un succès permettra de calmer les esprits selon Roberto De Zerbi.

«Les mots s’envolent comme on dit. Ce sont les actes qui comptent, commente le coach italien. C’est une décision forte mais obligatoire (écarter Rabiot et Rowe). C’était très important. On va essayer de compléter l’équipe pour ne pas regretter l’absence de Rabiot. Ça va être difficile parce que c’est un joueur avec un certain culot. Vous avez sous les yeux ce qu’a fait le PSG. Le PSG est devenu un grand club quand il a fait attention à ce genre de choses.» Le message est passé, il faut s’inspirer du champion d’Europe.

