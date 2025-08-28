Ligue des Champions : Medhi Benatia et Pablo Longoria annoncent la couleur pour l’OM

L’Olympique de Marseille sait désormais à quoi s’en tenir. Au coeur d’un été plus que mouvementé, marqué par l’affaire Rowe-Rabiot et un mercato enflammé, le dernier deuxième de Ligue 1 a pris connaissance, ce jeudi soir, de ses futurs adversaires en Ligue des Champions. Présent dans le chapeau 3, l’OM devra toutefois batailler pour espérer rallier les phases finales de la compétition.

Si les troupes de Roberto De Zerbi ont évité certains cadors européens (FC Barcelone, Inter Milan, Chelsea), de sacrés clients croiseront malgré tout la route des Marseillais. À partir de la mi-septembre, les coéquipiers de Mason Greenwood se rendront ainsi sur la pelouse du Real Madrid, de Bruges, du Sporting et de l’Union Saint-Gilloise. Parmi les autres affiches, l’OM accueillera Liverpool, l’Atalanta Bergame, l’Ajax et Newcastle.

L’OM sera ambitieux

Un sacré programme qui n’a pas manqué de faire réagir les hautes sphères phocéennes. «Ça fait plaisir, ce sont de beaux matches à jouer. Quand tu te qualifies dans cette compétition c’est aussi pour vivre ce genre de match. Je pense aux joueurs et puis quand tu vois le tirage il y a de belles équipes, des matches engagés et ce ne sera pas possible. Mais on a montré la saison dernière en se qualifiant pour ces matches de haut niveau. Il faudra être prêt et montrer un beau visage», a ainsi déclaré Medhi Benatia au micro de Canal +. Le dirigeant marocain des Phocéens a ensuite fait le point sur les ambitions de son équipe dans cette compétition : «on y est, on a envie d’y rester c’est le plus important. Quand tu joues des matches comme ça, Newcastle, Liverpool, Real Madrid, Bruges … C’est clair, le Real Madrid je n’ai pas toujours eu des bons souvenirs là-bas.. Il y aura des arguments en face, mais tu auras envie de gagner et faire de belles prestations. On sait qu’on ne va pas la gagner, on ne va pas manquer d’humilité, mais on a une équipe qui est capable, un grand honneur, on sait que ce sera difficile.»

Dans la foulée, le président Pablo Longoria s’est aussi présenté au micro de Canal+ pour se confier sur la situation. «C’est toujours dur à analyser un tirage dans ce format. Ça dépendra du calendrier, de l’ordre des matches. Notre objectif, c’est d’être ici, d’être compétitif, on ne s’est pas fixé des objectifs, le seul, c’est de se qualifier une nouvelle fois en fin de saison. On doit aller chercher la qualification, il faudra 10 points. Les matches à l’extérieur, à domicile, ça dépendra de plusieurs types de situation. Dans une analyse objective, il faudra analyser semaine après semaine. Être ici, c’était déjà la chose fondamentale.» Le message est passé.