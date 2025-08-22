OM : Roberto De Zerbi n’a pas pensé à démissionner

L’Olympique de Marseille est un club à part. Et il l’a encore prouvé cette semaine avec l’improbable histoire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Après la défaite face à Rennes, les deux hommes se sont battus dans le vestiaire. Une violente altercation qui a obligé l’OM à se séparer définitivement des deux hommes, désormais placés sur la liste des transferts.

Depuis quelques jours, le club via Pablo Longoria et Medhi Benatia, est sorti du silence. De même pour la représentante et mère d’Adrien Rabiot, Véronique, qui multiplie les sorties dans la presse. Ce vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi est revenu sur cette affaire. On lui a notamment demandé s’il avait pensé à démissionner. Et il a été catégorique. «Je n’ai jamais pensé à démissionner non». Voilà qui est clair.

