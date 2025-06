PSG : séance d’entraînement à part pour Barcola et Dembélé

La demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l’Espagne a fait des dégâts côté tricolore. Deux attaquants ont été victimes d’un pépin physique à la suite de cette rencontre : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG, qui aura besoin de ressources dès ce dimanche, avec son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs face à l’Atletico de Madrid. Si la récupération des deux concernés semblent se dérouler correctement, il est encore difficile de dire s’ils pourront fouler, ou non, la pelouse du Rose Bowl Stadium.

En effet, L’Équipe explique que Dembélé et Barcola ont tout deux terminé la séance d’entraînement du jour à l’écart du groupe. Le second l’avait toutefois démarré en compagnie du reste de ses partenaires. Reste désormais à voir quels seront les risques que seront prêts à prendre Luis Enrique et son staff, alors que la rencontre face aux Colchoneros est assurément la plus relevée pour Paris dans cette phase de poule.

