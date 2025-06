Allemagne - France : les compositions officielles

Qui de l’Allemagne ou de la France terminera sur le podium de la Ligue des Nations ? Ce dimanche, à 15h, à Stuttgart, la Mannschaft affronte l’équipe de France pour la petite finale de ce final four. En demi, les Allemands, pourtant favoris, ont été renversés par le Portugal et ont donc laissé filer leur place en finale en s’inclinant 1-2. Les Bleus, eux, ont longuement été menés et malmenés par l’Espagne avant de remonter le score dans la dernière demi-heure du match mais ont tout de même perdu 5-4. Si l’Allemagne a l’avantage de jouer à domicile, la France, elle, peut compter sur ses différents talents, notamment Rayan Cherki, auteur d’une entrée tonitruante face à la Roja jeudi. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, Julian Nagelsmann, privé de quelques cadres tels que Rüdiger, Schlotterbeck ou encore Musiala, aligne un 4-2-3-1 avec Ter Stegen dans les buts et une défense Kimmich, Tah, Koch, Raum. Gross et Goretzka évolueront devant la défense tandis que Woltemade, Wirtz et Adeyemi seront en soutien de Füllkrug, seul en pointe. En face, Didier Deschamps, qui a du se séparer ces dernières heures de Dembélé, Barcola et Lenglet, tous blessés, aligne également un 4-2-3-1 mais procède à un certain turn-over. Si Maignan reste dans les buts, Gusto, Badé, Lucas Hernandez et Digne, tous remplaçants jeudi, débutent en défense. Tchouaméni, lui, remplace Koné au milieu de terrain aux côtés de Rabiot. Enfin, Kolo Muani et Thuram prennent les ailes et Mbappé reste en pointe tandis que Cherki, étincelant pour sa première sélection, démarre au poste de numéro 10.

Les compositions d’équipes :

Allemagne : Ter Stegen – Kimmich, Tah, Koch, Raum – Gross, Goretzka – Woltemade , Wirtz, Adeyemi – Füllkrug

France : Maignan - Gusto, Badé, L.Hernandez, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Kolo Muani, Cherki, Thuram - Mbappé