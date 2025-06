Serie A : le Genoa prolonge Patrick Vieira

Arrivé au Genoa en novembre dernier, alors que le club était en grand danger de relégation après un début de saison cataclysmique, Patrick Vieira a réalisé un travail admirable pour hisser le club au milieu de tableau du championnat italien. De quoi convaincre ses dirigeants de lui permettre de prolonger l’aventure jusqu’en 2027 en Italie.

La suite après cette publicité

«Ce fut une période très intense depuis mon arrivée à Gênes en novembre dernier. Nous avons réussi à assurer le maintien du Gênes en Serie A et à terminer la saison avec fierté et détermination, comme ce club le mérite. Je suis très fier de ce que nous avons construit et accompli, tous ensemble. Après le dernier match à Bologne, nous sommes restés en contact permanent avec le club et les dirigeants pour analyser cette saison et préparer au mieux la suivante», a déclaré Vieira.