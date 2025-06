Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi dévoile la méthode de Luis Enrique

Le PSG a enfin connu sa saison de rêve. Après avoir longtemps convoité la Ligue des Champions sous QSI, 14 ans pour être précis, Paris a obtenu le Graal cette saison. La formation de Luis Enrique a roulé sur l’Europe de manière impressionnante avec une victoire écrasante en finale face à l’Inter Milan (5-0) pour clôturer le spectacle. La victoire d’un collectif dirigé par Luis Enrique. Le coach espagnol a façonné l’équipe à son image mettant l’accent sur un collectif plutôt que sur une individualité.

La suite après cette publicité

Une méthode à l’opposée de ce qu’avait d’abord souhaité QSI multipliant les achats XXL. Mais Nasser Al-Khelaïfi avait changé de méthode en confiant les rênes à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne avait demandé le départ de Neymar, Verratti et ne s’était clairement pas opposé à celui de Kylian Mbappé. Avec le directeur sportif Luis Campos, les deux hommes avaient ciblé des profils bien précis préférant miser sur des jeunes joueurs (le PSG avait l’équipe la plus jeune des phases finales de C1) que sur des joueurs plus confirmés.

Luis Enrique ne veut pas des joueurs de 27 ou 28 ans

Présent au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a accordé une interview à la chaine nationale Al-Kass. Le président parisien a notamment évoqué la méthode de Luis Enrique sur le mercato. Et le coach espagnol est visiblement très stricte sur un critère de recrutement : l’âge. « C’est le meilleur entraîneur pour développer les jeunes joueurs. Il aime les jeunes joueurs. Par exemple, quelqu’un de 28 ans, c’est-à-dire acheter un joueur de 28 ou 27 ans, pour lui, c’est non, impossible. C’est interdit pour lui, il ne veut pas. Il aime tous les joueurs de 21-22 ans. Tu as remarqué les derniers joueurs qu’on a recrutés ? Le plus âgé a 23 ou 24 ans, pas plus. », a-t-il lâché dans un premier temps avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

«Luis Enrique aime l’esprit combatif, il aime le joueur qui donne tout, qui court beaucoup sur le terrain, qui est généreux dans son effort. Comment on travaille ? Luis Campos doit présenter au coach le joueur. Le coach doit voir les joueurs, leur valeur, leur prix et d’autres aspects. Il doit y avoir un accord, un accord commun. Chacun a son rôle. Pour tout ce qui concerne le scouting, Luis Enrique, l’entraîneur, doit approuver le joueur. Il doit être convaincu que le joueur s’intègre dans son projet futur. Ensuite, nous, la direction, donnons aussi notre accord » Voilà qui explique les pistes récentes du club de la capitale sur le marché des transferts et pourquoi certaines rumeurs sur des grosses stars n’ont jamais abouti ces deux dernières saisons. La méthode Luis Enrique est stricte et elle porte ses fruits.