Toni Kroos fait son retour à Madrid

Un peu plus d’un an après son départ du club, Toni Kroos va refouler la pelouse de Santiago Bernabeu. Retraité des terrains, le milieu allemand fait partie de ces grands joueurs qui revêtiront à nouveau le maillot blanc pour participer à cette nouvelle édition de la rencontre des légendes du Real Madrid. Il sera notamment accompagné de ses ex-coéquipiers pendant de nombreuses années : Raphaël Varane, Pepe et Marcelo.

L’annonce de sa présence (qu’il a faite lui-même sur les réseaux sociaux) a fait sensation… et a permis à la rencontre d’afficher complet. Curieusement, l’Allemand revient au Bernabéu pour une rencontre face à Dortmund, la dernière équipe contre laquelle il a porté le maillot merengue : c’était à Wembley, lors de la finale de la Ligue des champions, le 1er juin 2024.