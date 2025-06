La déclaration lunaire de Javier Tebas sur le favori au Ballon d’Or

Le débat fait rage. Qui remportera le prochain Ballon d’Or et succédera ainsi à Rodri ? Ces dernières heures, Lamine Yamal semble avoir pris une petite longueur d’avance mais Ousmane Dembélé reste lui plus que jamais en course. Derrière, les noms de Kylian Mbappé, Pedri, Mohamed Salah, Raphinha ou encore Achraf Hakimi sont également cités.

Invité à réagir sur cette précieuse récompense individuelle, Javier Tebas s’est lui offert une réponse qui ne devrait pas manquer de faire réagir. «Le Ballon d’Or devrait se jouer entre Lamine Yamal et Vinicius Jr», a ainsi assuré le président de la Liga. Au regard des statistiques et de la saison individuelle/collective du Brésilien, difficile de comprendre la position du dirigeant espagnol…