Accord total entre Séville et Leverkusen pour Loïc Badé

Loïc Badé s’apprête à vivre une nouvelle aventure. Selon nos informations, le Séville FC et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord total pour le transfert du défenseur français.

Par Sebastien Denis - Raphaël Raffray
1 min.
Loïc Badé @Maxppp

Loïc Badé vit sans doute ses dernières heures sous le maillot de Séville. Selon nos informations, le club andalou et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord total pour le transfert du défenseur central français. Le montant de l’opération serait estimé à environ 30 millions d’euros, soit plus du double des 12 millions déboursés par Séville en 2023 pour l’arracher à Rennes.

Arrivé en Andalousie en janvier 2023, Badé s’est rapidement imposé comme un homme fort de la défense sévillane. Il a notamment inscrit son premier but contre Valence en avril 2023, avant de décrocher la Ligue Europa quelques semaines plus tard face à l’AS Roma. Ses performances solides en Liga et en Europe n’ont pas échappé à Leverkusen, qui disputera la prochaine Ligue des Champions.

Attiré par le projet sportif de Leverkuse

Séduit par le projet sportif du champion d’Allemagne 2024, l’international français (1 sélection) est prêt à franchir le pas. Les discussions autour de son contrat portent sur la durée et les conditions salariales, mais ne devraient pas bloquer l’opération. Leverkusen espère finaliser rapidement pour intégrer le défenseur dès la reprise de la Bundesliga.

Badé, qui avait prolongé son contrat avec Séville jusqu’en 2029 en septembre 2024, laisse derrière lui un bilan marquant : un titre européen, plus d’une soixantaine de matchs disputés et un rôle clé dans la solidité défensive du club. Son départ vers la Bundesliga devrait être officialisé dans les prochains jours, marquant un nouveau chapitre dans la carrière du natif de Sèvres.

