Ligue Europa : le Séville FC s’offre l’AS Roma aux tirs au but et remporte la septième C3 de son histoire

Peu importe le vainqueur à l’issue de cette finale de la Ligue Europa 2022-2023, cette soirée du mercredi 31 mai sera quoi qu’il arrive historique entre le Séville FC et l’AS Roma. Avant ce déplacement au stade Ferenc-Puskás de Budapest, l’entraîneur giallorosso José Mourinho n’avait jamais perdu une finale de Coupe d’Europe de sa prestigieuse carrière d’entraîneur, arrivant d’ailleurs avec l’étiquette de tenant du titre de la première édition de la Ligue Europa Conference, tandis que le club andalou n’a jamais failli en finale de la C3. Pour cette finale, Séville s’avance en 4-2-3-1 avec En-Nesyri en pointe, devant Ocampos, Torres et Gil. Pour la Roma, Abraham et Dybala devraient animer l’attaque devant Pellegrini.

Si la rencontre était plutôt équilibrée entre les deux formations, les Romains s’offraient la première vraie occasion de la soirée par l’intermédiaire de Leonardo Spinazzola, parfaitement claquée par Yassine Bounou (11e) devant sa ligne. Tammy Abraham croyait ensuite obtenir un penalty à la suite d’un pied haut sur le dégagement de Nemanja Gudelj (32e). Gianluca Mancini récupérait le ballon dans le camp adverse et lançait Paulo Dybala. L’Argentin trompait le portier marocain d’une frappe croisée, se logeant dans le petit filet gauche sévillan (35e). Malheureux sur la perte de balle amenant l’ouverture du score italienne, Ivan Rakitic envoyait une frappe surpuissante sur le poteau gauche de Rui Patricio (45+6e).

Un Séville à réaction

Au retour des vestiaires, les hommes de José Luis Mendilibar montraient de meilleures intentions offensives, chipant le ballon à leur adversaire du soir. Les coéquipiers de Lucas Ocampos poussaient et faisaient reculer l’ASR dans ses retranchements, avant que l’Argentin ne provoque le contre-son-camp de Mancini, passeur décisif sur le but de La Joya (1-1, 55e). Il s’agit alors du premier but concédé par le Mou depuis la finale de la Coupe de l’UEFA 2003 avec le FC Porto face au Celtic (victoire 3-2). Le club de la Louve tentait alors de faire la différence sur coups de pied arrêtés, profitant ainsi des grands gabarits comme Chris Smalling et Tammy Abraham. Si le premier voyait sa tête topée par Bounou, ce dernier s’offrait un arrêt réflexe devant l’attaquant anglais, avant de voir Ibanez dévisser sa frappe à l’entrée de la surface de but (67e).

A l’entrée du dernier quart d’heure, Lucas Ocampos s’écroulait dans la surface devant Ibanez, amenant le coup de sifflet de l’arbitre, désignant le point de penalty. Néanmoins, après visionnage de la VAR, l’officiel outre-Manche revenait sur sa décision, sans sanctionner le numéro 55 blanc (77e). Sur un coup franc rapidement joué, Pellegrini trouvait l’entrant Andrea Belotti, dont la reprise était déviée des doigts par Bounou (83e). En fin de rencontre, Youssef En-Nesyri envoyait un coup de casque au-dessus de la transversale de Patricio (90+2e). Suso puis Fernando inquiétaient le portier portugais, qui ne faisait que repousser la frappe de l’Espagnol avant de voir le tir du milieu brésilien passer à côté de son poteau droit (90+7e). Les 22 acteurs ne pouvaient pas se départager au bout de 90 minutes, direction les prolongations dans l’antre hongrois.

Une séance fatale

Si les deux équipes ressentaient clairement de la fatigue, elles semblaient transcendées par leurs supporters respectifs, continuant de mettre leurs tripes sur le rectangle vert, mais sans pour autant montrer autant de justesse technique que lors des deux périodes réglementaires. Durant la seconde période, les Blanquirrojos avaient un léger ascendant sur les hommes du Special One, qui ne cherchaient plus qu’à bien défendre pour espérer la différence sur la séance de tirs au but. Et à la 131e minute (!), Smalling trouvait la barre transversale sur une énième tête sur corner pour l’ultime occasion de la rencontre, avant que M. Taylor n’envoie les joueurs se départager sur une séance de penalties. Grâce à deux arrêts de Bono sur sa ligne, le Séville FC s’adjuge une septième Ligue Europa face à l’AS Roma de José Mourinho, qui perdait sa première finale européenne (4-1 aux t.a.b).