Séville - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Séville dans le cadre de la 8e journée de Liga. Les Catalans occupent actuellement la 2e place du championnat, ils sont sur une série en cours de 4 succès consécutifs en championnat. En face, les Andalous sont 10e du classement et restent sur une victoire 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Hansi Flick maintient sa confiance en son 4-2-3-1. Szczesny au but, Koundé et Gerard Martin latéraux, Araujo associé à Cubarsi dans l’axe. De Jong et Pedri dans le cœur du jeu, Olmo en pointe haute. En attaque, Lewandowski sera entouré par Rashford et Ferran Torres. Séville débutera en 4-4-2, on note les présences des Français Mendy et Agoumé au milieu du terrain, le vétéran Alexis Sanchez est lui titulaire en attaque.

Les compositions

Séville : Vlachodimos - Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo - Mendy, Agoumé, Sow - A.Sanchez, Vargas, Romero

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsi, G.Martin - de Jong, Pedri - F.Torres, Olmo, Rashford - Lewandowski