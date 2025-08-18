Menu Rechercher
Le nouveau rappel à l’ordre de Xabi Alonso à Mbappé et Vinicius

Par Josué Cassé
Mbappé @Maxppp
Real Madrid Osasuna

Présent en conférence de presse avant d’affronter Osasuna, mardi soir, Xabi Alonso a une nouvelle fois évoqué l’équilibre de son équipe. Face aux journalistes, l’ancien technicien du Bayer Leverkusen en a profité pour envoyer un nouveau message à ses attaquants. «Il faut que toutes les lignes soient conscientes. Pour les attaquants, il est important qu’ils ne soient pas distancés, mais aussi que lorsque nous attaquons, la ligne défensive pousse», a tout d’abord lancé le coach du Real.

«Nous voulons fonctionner comme une équipe. Cela nous aidera à améliorer toutes les distances, quand nous défendons et quand nous attaquons. Aujourd’hui, il est très important d’en être conscient. Je pense que nous avons fait un pas en avant lors de la Coupe du monde. C’est quelque chose dont nous sommes très conscients et sur lequel nous travaillons». Un message directement adressé à Kylian Mbappé et Vinicius Junior ?

