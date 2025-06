EdF : le discours fort de Kylian Mbappé dans le vestiaire après l’élimination

L’équipe de France va se souvenir longtemps de cette sale soirée à Stuttgart. S’ils ont réussi à revenir en fin de match grâce aux entrées de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et la très belle première de Rayan Cherki, les Bleus ont été balayés par l’Espagne de Lamine Yamal (4-5) et ne verront donc pas la finale de la Ligue des Nations contre le Portugal, dimanche. Dans une vidéo montrant les coulisses du vestiaire français après la débâcle, Didier Deschamps et notamment Kylian Mbappé ont pris la parole sur le résultat.

«On a eu des trous de 10 minutes où on s’est fait trouer par deux buts à chaque mi-temps, mais je vous dis qu’on n’a pas fait de la merde, aujourd’hui. Là, on a les boules, on voit tout en noir, mais on s’est créé beaucoup de situations et la plupart du temps, on était dans le camp adverse. On jouait bien, on jouait propre, techniquement, c’était carré (…) Avoir les boules, oui, c’est normal parce que nous, on veut aller en finale, on est des compétiteurs. Mais tout n’est pas à jeter, je vous le dis», a lancé le capitaine tricolore.