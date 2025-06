EdF : Jérôme Rothen accable Kylian Mbappé et Didier Deschamps

Depuis plusieurs mois, le statut de Kylian Mbappé est remis en question avec l’Équipe de France. Nommé capitaine des Bleus depuis l’Euro dernier, l’ancien buteur du PSG n’est plus que l’ombre de lui-même depuis cette prise de responsabilité. Moins décisif qu’à l’accoutumée, Mbappé ne marque désormais plus que sur penalty avec les Bleus. Face à l’Espagne ce jeudi en demi-finale de Ligue des Nations, le joueur formé à l’AS Monaco a mis fin à une disette de huit matches sans marquer avec les Bleus. Forcément, son statut d’intouchable fait jaser en France et en Europe. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen n’a pas hésité à remettre en question le capitanat de l’attaquant du Real Madrid avec l’Équipe de France :

La suite après cette publicité

«Lui donner le brassard, je pense que ça a été une erreur. Il y avait l’occasion en septembre-octobre-novembre, avec ses absences avec les Bleus, de lui retirer et de le laisser se concentrer juste sur son jeu. Ce n’est pas un problème de défendre ou non, parce qu’il fait des efforts, mais il y a des matchs où il ne faisait plus ces efforts. Dès qu’il n’avait pas le ballon dans les pieds, que son équipe n’avait plus le ballon, il ne courait pas. Contre l’Espagne, on l’a vu déclencher le pressing, gêner les premières relances. Cela a permis aux Bleus d’avoir la possession. Le problème, c’est que la défense restait 50 mètres derrière, c’est ce qu’il s’est passé sur la plupart des buts encaissés. Je pense que Mbappé doit faire plus d’un point de vue collectif que juste être tourné sur sa personne. Dans l’un contre un, il fait moins de différences. Il doit trouver autre chose. Jeudi soir, il n’a pas fait un mauvais match, il m’a plu. Mais il doit arriver à effectuer ce switch vers le collectif, même avec le Real. On attend d’un joueur comme ça qu’il rende aussi meilleur ses coéquipiers, il doit être un repère.»