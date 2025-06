Lamine Yamal est en train de terroriser Kylian Mbappé

Auteur d’un doublé avec l’Espagne lors de la victoire de la Roja face à l’équipe de France, Lamine Yamal a une nouvelle fois porté les siens, qui affronteront donc le Portugal en finale de la Ligue des Nations. Surtout, le crack du FC Barcelone a confirmé qu’il était la nouvelle bête noire de Kylian Mbappé.

Depuis un an, Lamine Yamal a, en effet, toujours gagné face au Bondynois. De la demi-finale de l’Euro 2024, remportée 2-1, au choc gagné ce jeudi soir, le jeune joueur de 17 ans n’a rien laissé à l’ex-attaquant parisien puisqu’il est aussi sorti vainqueur des 4 Clasicos opposant le Barça au Real cette saison (2 victoires en championnat, une victoire en Supercoupe d’Espagne et un succès en Coupe du Roi). Un 6 sur 6 qui fait mal et devrait, là aussi, peser dans la course au Ballon d’Or…