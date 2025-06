OM : l’AC Milan travaille sur une alternative à Adrien Rabiot

Alors que le nom d’Adrien Rabiot revient avec insistance du côté de Milan, où Massimiliano Allegri suivrait de très près un joueur qu’il avait lui-même ramené à la Juventus il y a quelques années, le milieu de l’OM n’est pas la seule piste des Rossoneri. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, la direction milanaise apprécierait beaucoup le profil de Granit Xhaka, milieu suisse du Bayer Leverkusen.

«Nous avons perdu des joueurs clés. Le club a de bons managers et j’espère qu’ils parviendront à maintenir l’équipe à un haut niveau, avec ou sans moi», déclarait de manière évasive le cadre de la Nati, en déplacement au Mexique. Xhaka est sous contrat avec Leverkusen jusqu’au 30 juin 2028 et gagne entre 2 et 2,5 millions d’euros nets par an : des émoluments plus qu’accessibles pour Milan. Compte tenu de son âge, le prix ne devrait pas non plus être prohibitif : le joueur est évalué à environ 15 millions. Rabiot, Xhaka ou les deux à Milan ?