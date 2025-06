OM : Massimiliano Allegri tente de convaincre Adrien Rabiot de rejoindre l’AC Milan !

Après une première saison éprouvante mais réussie à l’OM (9 buts et 4 passes décisives en 29 matches de L1), Adrien Rabiot retrouve les Bleus ce soir. Il devrait être titulaire face à l’Espagne d’un certain Lamine Yamal, lequel n’a pas manqué de rappeler son but en demi-finale de l’Euro et les propos du milieu de terrain, qui venait alors de finir son contrat du côté de la Juventus. L’eau a coulé sous les ponts et l’ancien Parisien a réalisé un exercice abouti à Marseille où il a débarqué tout juste après le début de saison afin de ramener le club en Ligue des Champions. L’objectif a été atteint avec cette 2e place en Ligue 1.

Rapidement, le sujet du mercato a été abordé par le principal interessé. «La Ligue des Champions à Marseille, ça va être grandiose. Personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia», lâchait-il au soir de la dernière journée de championnat. Il a fallu rapidement lancer les contre-feux avec Medhi Benatia sur les ondes de RMC. «Rabiot, on le fait début septembre et le coach était déjà content du mercato fin août. Il va vouloir renforcer l’équipe, ça tombe bien, je vois la même chose que lui», répondait alors le directeur sportif marseillais.

Allegri prend en main le dossier

Le sujet aurait pu s’arrêter là mais le milieu des Bleus a lui-même commenté la venue de Massimiliani Allegri du côté de l’AC Milan dans la Gazzetta dello Sport. «Je parle souvent à Allegri. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille aussi avec lui et, lorsqu’il l’appelle, il me dit : "viens, je te mets en contact avec ton père". Je peux parler de tout avec Allegri, pas seulement de football. Je l’apprécie beaucoup en tant que personne. Il a un mental de gagnant. Et c’est clair, s’il m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler.» Il n’en fallait pas plus pour relancer un mercato déjà bien agité. La petite phrase est vite revenue en Italie.

Le quotidien aux pages roses affirme même dans ses colonnes aujourd’hui que l’AC Milan veut faire venir le joueur de l’OM. Vous vous en doutez, c’est Allegri en personne qui a pris ce dossier en main. Il souhaite en faire le successeur de Tijjani Reijnders, en partance du côté de Manchester City, pour accompagner Modric. Rabiot n’est lié qu’en 2026 avec le club phocéen et aurait conclu un accord lors de son arrivée. S’il souhaite s’en aller, la direction ne s’opposera pas à son départ, fixant même son prix de vente à 10,5 M€; une somme très accessible. C’est désormais entre les mains du Français, lequel n’a pas exprimé son envie de partir de Marseille mais la proposition est là.