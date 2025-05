OM : Adrien Rabiot fait le bilan et laisse planer le doute sur son avenir

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Adrien Rabiot. Âgé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale (…) Après avoir réussi en France, puis en Italie, Adrien Rabiot connaît également des succès sur la scène internationale. Avec l’Équipe de France A cette fois, le milieu de terrain compte 48 sélections, remporte la Ligue des Nations en 2021 et participe activement au parcours des Bleus jusqu’en finale de la Coupe du Monde 2022 en étant un homme fort de l’équipe de Didier Deschamps. Bienvenue à l’OM Adrien», annonçait fièrement l’Olympique de Marseille le 17 septembre dernier. Recrutant alors un Adrien Rabiot libre de tout contrat et qui n’avait pas trouvé le projet idéal durant l’été, le club phocéen avait un pari osé en prenant un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Quelques mois plus tard, le bilan est idéal pour le finaliste de la Coupe du monde 2022.

Intéressant quand il a joué au milieu du terrain, il s’est ensuite surtout épanoui dans un rôle plus avancé dans l’interligne gauche. Auteur de 9 buts et 4 offrandes en 29 matches de Ligue 1, le natif de Saint-Maurice se sera distingué dans divers registres et même dans celui du leadership où il aura été l’un des leaders de cette formation phocéenne. Ce dimanche soir sur Canal +, il a été interrogé par le Canal Football Club et a laissé éclater sa joie sur cet exercice accompli : «au vu de notre saison, je pense que c’est mérité. On a eu des moments compliqués, mais on a su se ressaisir. Il faut voir la fierté des gens à Marseille, ça signifie beaucoup, c’est un peuple qui connait ça et qui mérite ça et ils devraient connaitre ça chaque saison. Ce sont des moments qu’il faut savourer.»

Adrien Rabiot laisse planer le doute

Pour autant tout n’a pas été rose au cours de la saison. Avant de terminer deuxième, l’Olympique de Marseille aura connu quelques turbulences et la qualification en Ligue des Champions a été menacée. Adrien Rabiot a expliqué avoir haussé le ton pour emmener tout le monde vers l’objectif commun : «c’est compliqué à expliquer. En début de saison, il y avait un problème pour certains avec la pression du Vélodrome. Après, il y a certains matchs qui sont difficiles à expliquer, comme les débâcles à Reims ou à Auxerre. Au cours de la saison, on s’est plusieurs fois parlé entre nous. Oui, j’en ai secoué certains, mais pas uniquement moi, car c’était important de garder tout le monde concerné.»

De retour en Ligue des Champions après deux ans sans l’avoir joué, l’Olympique de Marseille va revivre de belles soirées européennes. Une perspective qui réjouit Adrien Rabiot qui pourrait la jouer l’année prochaine. Cependant, il est pour le moment en fin de contrat puisqu’il n’avait signé que pour un et rien n’indique qu’il va forcément prolonger l’aventure. L’ancien de la Juventus n’a pas été catégorique d’un côté comme de l’autre vis-à-vis de son choix final : «la Ligue des Champions à Marseille, ça va être grandiose. Personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia». Les prochaines semaines s’annoncent passionnantes à Marseille.