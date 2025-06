L’AC Milan fait face à un terrible casse-tête avec Théo Hernandez !

Où jouera Théo Hernandez la saison prochaine ? Pour l’heure, difficile de le dire mais le latéral gauche de l’AC Milan fait partie des nombreux candidats au départ cet été. Au sortir d’une saison chaotique, marquée par une défaite en finale de la Coupe d’Italie contre Bologne (0-1) et une décevante 8e place en championnat, le club milanais devrait, en effet, vivre un été plus que mouvementé. Si Luka Modric devrait prochainement poser ses valises en Lombardie, de nombreux départs sont à prévoir.

Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que Théo Hernandez ne devrait pas aller au bout de son contrat à l’été 2026. Ces derniers jours, un accord de principe avait même été trouvé entre l’AC Milan et le club saoudien d’Al-Hilal. Montant de l’opération ? 30 millions d’euros. Oui mais voilà, comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer, le joueur n’est lui pas enclin à rejoindre l’Arabie saoudite.

Fin de la piste Al-Hilal ? L’AC Milan redoute le pire

Alors qu’Al-Hilal lui propose un salaire de 18 millions d’euros par an et que Simone Inzaghi l’a directement contacté pour tenter de le convaincre, l’international français (38 sélections, 2 buts) ne semble pas convaincu, exigeant notamment des émoluments plus importants (20 millions d’euros). Une somme importante qui devrait, sauf retournement de situation (ou baisse des prétentions salariales de l’intéressé), mettre fin à ce dossier. Une issue qui est cependant loin d’être rassurante pour le club italien.

En effet, le célèbre journal au papier rose ajoute, ce samedi, que l’AC Milan craint aujourd’hui un départ libre de son protégé l’an prochain. Recruté pour près de 23 millions d’euros au Real Madrid à l’été 2019, le natif de Marseille est actuellement évalué à 40 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Une somme que l’AC Milan n’est logiquement pas prête à renoncer. Pour rappel, Théo Hernandez sort d’une saison à 5 buts et 6 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues.