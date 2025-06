Espagne : le constat lucide de Zubimendi sur la Roja et Lamine Yamal

Après la défaite en finale face au Portugal, Martín Zubimendi a tenu un discours lucide et apaisé. Le milieu espagnol a reconnu la douleur de la défaite, mais a préféré souligner la dynamique très positive de la Roja ces derniers mois. Pour lui, cette finale perdue s’est jouée sur des détails, et ne remet pas en cause les progrès accomplis par la sélection. Il a appelé à garder les pieds sur terre, rappelant que l’Espagne vit une période faste : « Je suis le premier à dire que depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale, il ne nous est arrivé que du positif. C’est un avertissement pour la suite. » Une façon de transformer cette désillusion en leçon pour les échéances à venir.

Zubimendi a aussi salué l’apport de Lamine Yamal, prodige de seulement 17 ans même si Nuno Mendes l’a bien contenu et déjà incontournable dans le onze espagnol. Il a souligné que sa présence sur le terrain est « toujours un plus », preuve de la confiance que ses coéquipiers placent en lui. Dans la bouche d’un cadre du vestiaire, ce soutien confirme que la jeune génération est pleinement intégrée et valorisée. Malgré la défaite, l’Espagne reste tournée vers l’avenir, consciente de son potentiel et de ses talents émergents.