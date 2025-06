AC Milan : le Bayern Munich prépare une offre tonitruante pour Rafael Leão

La saison 2024/2025 de Rafael Leão avec l’AC Milan s’est révélée particulièrement décevante, tant sur le plan individuel que collectif. Considéré comme l’un des visages de la génération montante rossonera, Leão a connu une nette régression dans son rendement : seulement 8 buts et 10 passes décisives en 34 matchs de Serie A, des chiffres bien en deçà de ses standards habituels. Moins tranchant dans ses prises de balle, souvent inefficace dans les zones décisives, l’ailier portugais a peiné à faire la différence dans une équipe sans liant. Son impact physique et créatif, autrefois déterminant, s’est dilué dans un jeu collectif désorganisé et peu inspiré. Cette saison a soulevé de nombreuses interrogations sur sa régularité, sa concentration et sa capacité à être un véritable leader dans l’adversité. Ce marasme individuel s’est inscrit dans un chaos institutionnel plus large. L’AC Milan a traversé une saison de crise totale, minée par une instabilité chronique sur le banc.

Après un début de saison brouillon sous Paulo Fonseca, remplacé à l’hiver par un Sérgio Conceição au style plus autoritaire mais tout aussi inefficace, le club n’a jamais trouvé de continuité ni d’identité claire. Les tensions internes, les choix tactiques discutables et des résultats en dents de scie ont contribué à une atmosphère délétère. C’est dans ce contexte qu’Igli Tare a été nommé nouveau directeur sportif, avec la mission de restructurer un projet en perte de sens. Son choix fort a été de confier le banc à Massimiliano Allegri, symbole de rigueur et de pragmatisme. Mais pour Rafael Leão, le temps semble être venu de tourner la page. Conscient de l’essoufflement du cycle milanais, l’international portugais a vu le Bayern Munich frapper rapidement à la porte, séduit par son potentiel encore intact et prêt à relancer sa trajectoire dans un environnement plus stable et ambitieux.

75 millions + un joueur ?

Comme le rapportait Tuttosport, le Bayern Munich est bel et bien venu aux renseignements pour l’attaquant portugais il y a quelques semaines. L’AC Milan a fixé son prix à près de 100 M€. D’abord refroidi par les Italiens, le club allemand a ensuite souhaité négocier son prix à la baisse. Le profil de Rafael Leão, qui souhaiterait quitter la Lombardie, est apprécié en Bavière où on considère son potentiel et sa polyvalence comme très intéressants. Selon nos informations, et contrairement à ce qui est sorti plus tôt dans la presse allemande ce samedi matin, le Bayern Munich n’a absolument pas abandonné la piste menant à Rafael Leão. Bien au contraire, l’intérêt est toujours vif et les dirigeants bavarois se donnent encore quelques jours pour trouver un terrain d’entente avec l’AC Milan, convaincu que l’ancien joueur du LOSC et du Sporting ne rentre plus dans les plans de restructuration du duo Igli Tare - Massimiliano Allegri. Pour rappel, le contrat de Leão court jusqu’en juin 2028.

En effet, même si la direction bavaroise travaille sur des pistes alternatives telles que Nico Williams, le Bayern est toujours aussi intéressé à l’idée de trouver un accord avec l’AC Milan au sujet de l’ailier portugais. D’après nos indiscrétions, une première offre, jugée insuffisante, a bien été déclinée plus tôt cette semaine. Cependant, les Bavarois préparent une deuxième proposition qui sera envoyée aux dirigeants milanais la semaine prochaine : elle avoisinera les 75 millions (bonus compris) avec un joueur inclus dans le deal. Selon ce qui ressort des premiers bruits de couloirs, les Rossoneri voudraient Leon Goretzka ou Kingsley Coman pour accepter de vendre Leão. Un temps mentionné comme élément du package, Kim min-jae n’est pas le joueur le plus enclin à être intégré - ayant des envies différentes. De plus, le Bayern Munich va continuer à discuter avec l’entourage de l’international portugais en début de semaine. Les contacts ne sont toujours pas rompus entre le joueur, le club allemand et l’écurie italienne. Affaire à suivre.