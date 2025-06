Djamel Belmadi retrouve un banc !

Et revoilà Djamel Belmadi ! L’ancien sélectionneur de l’Algérie rebondit enfin. Après son départ il y a plus d’un an, le coach algérien, vainqueur de la CAN 2019, profitait de son repos du côté de Doha au Qatar. Cité quelques fois ces derniers mois dans des clubs d’Europe et d’Asie, Belmadi a enfin retrouvé un club.

Le coach de 49 ans n’est pas allé bien loin puisqu’il va reprendre les rênes d’Al-Duhail. Le club de Doha avait jusqu’ici misé sur Christophe Galtier et a donc choisi Belmadi pour lui succéder. L’ex-international algérien avait déjà entraîné le club de 2015 et 2018.