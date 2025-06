La petite phrase de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi

Présent en conférence de presse avant de retrouver l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo - qui a profité de l’occasion pour sceller son avenir - est également revenu sur sa relation avec Lionel Messi, son grand rival au cours des dernières années. Interrogé sur la possibilité de jouer, un jour, avec l’Argentin, CR7 n’a pas totalement fermé la porte…

«Ca me semble compliqué mais j’ai beaucoup d’affection pour Messi. On a été en compétition pendant de nombreuses années, pendant 15 ans. Je me souviens qu’au début, il ne parlait pas anglais, je ne sais pas s’il le parle aujourd’hui, mais je lui traduisais ce qu’on nous disait pendant les galas, les événements, etc. J’ai beaucoup d’affection pour lui, il m’a toujours bien traité et on s’est toujours respectés. Ca me semble compliqué (de jouer ensemble), mais on ne sait jamais», a ainsi assuré le quintuple Ballon d’Or.