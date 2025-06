Barça : Hansi Flick veut un joueur expérimenté à 0€

Il y a quelques semaines, le directeur sportif du Barça, Deco, soulignait la nécessité de renforcer le poste d’ailier pour offrir des alternatives à Raphinha et Lamine Yamal. Le nom de Luis Díaz a immédiatement été associé au club, et Deco lui-même a admis apprécier le Colombien. Mais ce n’est pas le seul nom qui revient dans les bureaux catalans. Selon le journal allemand Bild, Hansi Flick serait intéressé par la signature d’Ivan Perisic, qui a récemment joué pour le PSV et est actuellement agent libre.

Alors que Luis Díaz pourrait servir d’alternative à Raphinha, Perisic est considéré comme un remplaçant potentiel de Lamine Yamal. À 36 ans, l’âge de Perisic pourrait être considéré comme un inconvénient, mais il pourrait également servir de contrepoids précieux pour une équipe très jeune du Barça qui a besoin de joueurs avec du leadership et de l’expérience, à la manière de la signature de Lewandowski il y a quelques années.