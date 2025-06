EdF (F) : Kenza Dali promet de rétablir la vérité après l’Euro

Non retenue par Laurent Bonadei pour disputer l’Euro 2025, Kenza Dali a vivement réagi à sa mise à l’écart. L’internationale française, qui va rejoindre le club américain de San Diego Wave après son passage à Aston Villa, a affirmé dans The Guardian qu’elle s’exprimera « après l’Euro » , par respect pour ses coéquipières, dénonçant « des mensonges ». Au cours de l’entretien, la joueuse de 33 ans a confié sa déception après avoir appris la décision du sélectionneur : « c’est difficile pour moi, car j’ai peut-être joué mon meilleur football cette saison ».

Cette absence, ainsi que celles de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, marque un tournant pour l’équipe de France. Laurent Bonadei, ancien adjoint d’Hervé Renard, a fait des choix forts en désignant Griedge Mbock comme nouvelle capitaine. Avant leur entrée en lice face à l’Angleterre le 5 juillet à Zurich, les Bleues affronteront la Belgique et le Brésil les 20 et 27 juin en matches de préparation.