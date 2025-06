Canal + a formulé deux offres pour la future chaîne de la Ligue 1 !

Le football français est en passe de débuter une nouvelle ère. Après les nombreux déboires connus autour des droits TV (Mediapro, DAZN…), LFP Media, sous l’impulsion de Nicolas de Tavernost, va lancer sa propre chaîne. Récemment, le groupe média de la ligue a même lancé son appel d’offres pour la saison à venir, avec quatre lots proposés aux différents diffuseurs et plateformes, alors que la production des rencontres sera bel et bien assurée par LFP Media. Interrogé sur les contours de cette nouvelle formule, le président de LFP Media, avait d’ailleurs apporté quelques précisions.

Canal + veut co-diffuser l’affiche de Ligue 1 du dimanche soir

«Pour être concret. Vous pourrez télécharger la chaîne à partir d’une application pour voir la Ligue 1 sur votre tablette ou votre télévision connectée. C’est en direct. Puis il y aura des distributeurs, comme Orange, Free, Canal ou beIN qui pourront la distribuer, nous avons des discussions de caractère financier avec ces distributeurs pour trouver la meilleure solution pour le consommateur et pour les clubs. Le prix de la chaîne de la Ligue 1 sera inférieur à 20 euros par mois, et il y aura en plus un abonnement pour les jeunes».

Dans cette optique, Canal +, l’ex-partenaire historique de la LFP, a rédigé son offre de collaboration avec la Ligue pour sa plateforme de la Ligue 1, qui pourra diffuser 8 matches sur 9 par journée jusqu’à la fin de la saison prochaine, puis la totalité des rencontres lors des trois années suivantes. Selon les dernières informations de L’Equipe, la chaîne cryptée - après des échanges entre Nicolas de Tavernost et Maxime Saada, le président du groupe Canal + - vient plus précisément d’adresser deux offres écrites. La première consiste à devenir le mandataire exclusif de la distribution, à savoir commercialiser cette chaîne L1 auprès de tous les distributeurs (Free, Orange, SFR, Bouygues) du marché français.

Une option B est également sur la table…

Si le montant n’a pas filtré, Canal + s’engage, de son côté à fournir un minimum garanti, suivi d’un partage de revenus au-delà d’un certain seuil, et demande un tarif préférentiel aux abonnés Canal. Une formule déjà pratiquée par le groupe Canal+ avec beIN SPORTS, à qui il verse plus de 250 M€ de minimum garanti par saison jusqu’en 2030 pour commercialiser la chaîne franco-qatarienne auprès de tout le marché. Par ailleurs, Canal + demande à pouvoir co-diffuser l’affiche de Ligue 1 du dimanche soir sur sa chaîne. Une manière également de redorer cette case stratégique et ainsi permettre au Canal Football Club de retrouver en visibilité.

Le quotidien français précise toutefois qu’en cas de refus, la chaîne cryptée a également prévu un plan B. Une autre option basée sur une distribution classique (comme tous les autres opérateurs) de la chaîne de la Ligue 1. Dans ce cas de figure, Canal + miserait alors sur sa force marketing pour fidéliser le maximum d’abonnés. Selon la note transmise à LFP Media, «l’idée d’apporter très rapidement entre 800 000 et un million d’abonnés à cette nouvelle chaîne est avancée». Si LFP Media - bien décidé à l’idée de (re)collaborer avec Canal + - n’a pas encore tranché, c’est d’ailleurs aujourd’hui l’option B qui semble privilégiée par la plupart des dirigeants du football français. Affaire à suivre…