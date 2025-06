Chelsea : Djordje Petrovic a demandé à être écarté du groupe

Djordje Petrovic ne participera pas à la Coupe du Monde des Clubs avec Chelsea, après avoir expressément demandé à être laissé de côté afin de se consacrer à son avenir, affirme The Telegraph. Auteur d’une belle saison en prêt à Strasbourg, Petrovic souhaite désormais rejoindre un club où il pourra être titulaire indiscutable, ce que Chelsea ne peut lui garantir à l’heure actuelle.

Les relations entre le joueur et le club londonien restent néanmoins bonnes, et les deux parties ont convenu qu’il était préférable pour lui de ne pas faire le déplacement aux États-Unis. Strasbourg aimerait le conserver, et plusieurs clubs de Premier League suivent son dossier. En cas d’échec de transfert cet été, Petrovic retrouvera l’effectif pour la reprise en juillet.