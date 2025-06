Euro Espoirs : l’Angleterre et l’Allemagne débutent par une victoire, les Pays-Bas arrachent le nul

L’Euro Espoirs continuait ce jeudi soir avec trois rencontres programmées à 21 heures. Dans le groupe B, l’Allemagne et l’Angleterre ont débuté leur compétition avec une victoire. Portés par un triplé de Woltemade, les Allemands sont venus à bout de la Slovénie (3-0) alors que les Three Lions ont dompté (3-1) la République Tchèque grâce à des réalisations signées Elliott, Rowe et Cresswell.

La suite après cette publicité

Dans le groupe D et quelques heures après la victoire du Danemark face à l’Ukraine, la Finlande a de son côté concédé le nul contre les Pays-Bas. Idéalement lancés dans cette rencontre après des buts de Terho (25e) et Keskinen (28e), les Finlandais ont d’abord résisté au retour des Hollandais malgré la réduction du score de Valente (59e) mais ont finalement craqué sur le gong sur un but de Ernest Poku (90+3e). Score final : 2-2.