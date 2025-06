Real Madrid : Xabi Alonso a choisi son onze titulaire pour la saison prochaine

C’est une nouvelle ère qui démarre du côté du Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de Xabi Alonso génère une belle hype du côté de la capitale espagnole, où on a énormément d’espoir et d’envies de voir l’équipe du coach basque à l’œuvre. Surtout qu’il a été - et devrait continuer de l’être - plutôt gâté par la direction du club merengue, qui lui a déjà offert deux belles pièces comme Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, et d’autres devraient suivre, comme Franco Mastantuono et Alvaro Carreras, attendus et espérés après le Mondial des Clubs.

Un autre milieu de terrain et un attaquant seraient aussi attendus, ce qui promet donc un mercato estival très animé, ce qu’on avait perdu l’habitude de voir à Madrid ces dernières années. Clairement, Florentino Pérez et les têtes pensantes du Real Madrid veulent oublier au plus vite cette saison 2024/2025 particulièrement mauvaise et mettre toutes les chances de leur côté pour la saison à venir.

Du lourd au milieu

De son côté, la Cadena SER explique que Xabi Alonso aurait déjà un onze titulaire bien précis dans sa tête, qui s’articulerait sous la forme d’un 4-4-2. Xabi Alonso ne devrait donc pas utiliser de système avec trois défenseurs centraux comme c’était le cas à Leverkusen. Sans trop de surprise, Thibaut Courtois sera le titulaire dans les cages, avec Trent Alexander-Arnold préféré à Carvajal, ainsi qu’Alvaro Carreras sur les côtés. La charnière sera composée de Dean Huijsen, à qui une place de titulaire est réservée, et son acolyte sera soit Éder Militão soit Antonio Rüdiger. Raul Asencio ne part donc pas dans la peau d’un titulaire pour Alonso.

Au milieu, on retrouvera Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Jude Bellingham et… Franco Mastantuono. L’entraîneur espagnol a ainsi l’intention de donner de grosses responsabilités au prodige argentin très rapidement. Devant, sans trop de surprise, on aura Kylian Mbappé et Vinicius Jr, avec un Rodrygo qui semble condamné au banc, ou à un départ. Un onze titulaire qui ne pourra pas être utilisé à l’occasion du Mondial des Clubs puisque Mastantuono et Carreras ne seront pas là. Mais on devrait les voir à la reprise de la Liga à la mi-août…