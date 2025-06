OL : le procureur répond à Daniel Congré et dévoile des éléments troublants de l’enquête

Avant-hier, le monde du football était sous le choc après l’annonce selon laquelle un ancien joueur de Montpellier avait été retrouvé chez lui inconscient et gravement blessé à l’arme blanche. Quelques heures plus tard, la stupéfaction était encore grande quand on apprenait qu’il s’agissait de l’ancien défenseur pailladin Daniel Congré, aujourd’hui coordinateur sportif à l’Olympique Lyonnais, et que ce dernier avait tenté de mettre fin à ses jours. Une « tentative de suicide » annoncée par le parquet de Montpellier. Le lendemain, coup de théâtre.

Daniel Congré est sorti du silence dans les colonnes de L’Équipe afin de démentir la version de la tentative de suicide pourtant indiquée par la justice. «Merci à tous pour vos chaleureux messages de ces derniers jours. Aujourd’hui, je veux vous rassurer, et rétablir les faits de manière ferme et précise, afin de couper court à un certain nombre de fausses rumeurs. J’ai été victime d’un accident domestique, survenu alors que j’étais en famille. Cela aurait pu être plus sérieux, mais c’est heureusement sans conséquence. Je n’imaginais pas que cet événement prenne ces proportions. Sur le plan de ma santé, d’abord. Sur le plan médiatique, ensuite. Cet épisode ne sera bientôt plus qu’un lointain et mauvais souvenir pour mes proches et moi-même. »

«Ce bien curieux “accident domestique”»

Ce soir, nouveau coup de théâtre. Et il faut croire que la thèse de l’accident domestique a du mal à convaincre la justice malgré la version donnée par l’intéressé et relayée par certains n’ayant pas hésité à pointer du doigt les médias ayant retranscrit le communiqué des autorités. Suite à l’interview de Congré, le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bélargent, a pris la parole dans les colonnes de Midi Libre. Après avoir indiqué qu’il avait communiqué « de manière sommaire » dans un premier temps afin de protéger Daniel Congré, M. Bélargent est revenu sur les dires du dirigeant lyonnais. Et visiblement, le procureur a été plus qu’étonné de la prise de parole de Congré puisqu’il a accepté, de manière exceptionnelle, de révéler les éléments de l’enquête en cours.

« Ce bien curieux “accident domestique” va me conduire à compléter les investigations (…) À l’arrivée des policiers primo-intervenants, l’épouse de M. Congré leur a indiqué qu’il s’était volontairement planté un couteau dans le thorax, ce qu’elle avait d’ailleurs déjà indiqué à l’opérateur du “18”. Entendue ultérieurement, elle a évoqué une dispute conjugale à l’issue de laquelle, alors que Monsieur Congré préparait le repas, elle l’a vu prendre un couteau à steak et se le planter dans le thorax juste en dessous du pectoral gauche. Une voisine a aussi indiqué que Madame Congré était venue sonner à sa porte et lui avait dit : « viens vite, c’est Daniel, il s’est foutu un couteau dans le coeur. » Enfin, lors de son examen par un médecin légiste, M. Congré a indiqué au praticien qu’il s’était lui-même porté un coup de couteau à steak en région thoracique antérieure gauche dans ce qu’il décrit comme un geste impulsif. » L’enquête va désormais se poursuivre, car Daniel Congré n’a toujours pas été entendu par la justice.