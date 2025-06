La réponse énigmatique d’Hugo Lloris sur son avenir

Hugo Lloris n’en a pas fini avec les Coupes du Monde. Gardien le plus capé de l’histoire du Mondial (20 matchs), le Français s’apprête désormais à en jouer une avec son club. En battant le Club América la semaine dernière (2-1), le Los Angeles FC a en effet validé son billet pour la nouvelle Coupe du Monde des clubs qui débutera ce dimanche aux États-Unis. Une compétition que le gardien de 38 ans est content de découvrir, même s’il ne souhaite pas trop se projeter pour l’après. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Lloris a laissé planer le doute sur l’endroit où il serait dans un an.

«Où serai-je dans un an, au moment de la Coupe du Monde ? Pour être honnête, je ne sais pas si je serai encore sur les terrains, ou non, confie-t-il. Je ne l’ai pas encore décidé. Il y aura sûrement des discussions avec le club cet été, mais au fond de moi, je n’ai pas encore la réponse. Je me sens bien, en ce moment, mais je suis réaliste, j’aurai 39 ans en décembre. Je suis en fin de contrat à la fin de cette année, mais il y a encore une option sur la table. Il faut tout considérer, parce que c’est aussi un choix de vie à faire. Pour le moment, je suis dans la réflexion.»